Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son Dakika | Manchester United, Hakan Çalhanoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor!
31.10.2020 - 09:44 |

Son Dakika | Manchester United, Hakan Çalhanoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor!

Milan'la sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na Manchester United talip oldu.

ABONE OL
Skorer Dış Haberler

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile sözleşmesi bu sezon sonu bitecek. Çalhanoğlu'nun Milan yönetimi ile yaptığı görüşmede yıllık 6 milyon Euro istemesi görüşmelerin önünü tıkamıştı. Bu gelişmenin ardından Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz bir teklif geldi.

Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu'nu birkaç yıldır izlediği öğrenildi. Manchester Evening News'in haberine göre Manchester United'ın genel müdürü Ed Woodward'ın uzun uzun süredir milli yıldızı takip ettiği ve çok beğendiği belirtildi.

ManU'nun bir 10 numara ekiskliği yaşadığo ve Hakan Çalhanoğlu'nun bu bölge için çok iyi bir alternatif olacağı ifade edildi. Henüz Milan ile sözleşme yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun Premier Lig'de oynama fikrine sıcak baktığı ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül pişmanlığı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan rüzgarı! Galatasaray'dan sonra...

Son Dakika | Manchester United, Hakan Çalhanoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor

    Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Herkese, tüm Ege'ye geçmiş olsun."
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe'de Perotti şov başladı!
      Fenerbahçe'de Perotti şov başladı!
    2. Son Dakika | Manchester United, Hakan Çalhanoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor!
      Son Dakika | Manchester United, Hakan Çalhanoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor!
    3. Cenk Tosun takımla birlikte çalışmalara başladı
      Cenk Tosun takımla birlikte çalışmalara başladı
    4. Son dakika - Lille'in yıldızı Zeki Çelik, UEFA’nın listesine girdi
      Son dakika - Lille'in yıldızı Zeki Çelik, UEFA’nın listesine girdi
    5. Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş Atiba kararı!
      Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş Atiba kararı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Fenerbahçe'de stoper formülleri!

    Son dakika - Fenerbahçe'de stoper formülleri!

    Vakıfbank tam gaz!

    Vakıfbank tam gaz!

    Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim galibiyet serisi istiyor!

    Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim galibiyet serisi istiyor!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Larin Sergen Yalçın'ın gözüne girdi!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Larin Sergen Yalçın'ın gözüne girdi!

    Sıradaki Haber