Son Dakika | Manchester United, Hakan Çalhanoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor!

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile sözleşmesi bu sezon sonu bitecek. Çalhanoğlu'nun Milan yönetimi ile yaptığı görüşmede yıllık 6 milyon Euro istemesi görüşmelerin önünü tıkamıştı. Bu gelişmenin ardından Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz bir teklif geldi.

Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu'nu birkaç yıldır izlediği öğrenildi. Manchester Evening News'in haberine göre Manchester United'ın genel müdürü Ed Woodward'ın uzun uzun süredir milli yıldızı takip ettiği ve çok beğendiği belirtildi.

ManU'nun bir 10 numara ekiskliği yaşadığo ve Hakan Çalhanoğlu'nun bu bölge için çok iyi bir alternatif olacağı ifade edildi. Henüz Milan ile sözleşme yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun Premier Lig'de oynama fikrine sıcak baktığı ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi.