Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Son dakika - Manchester United öncesi Başakşehir'de Mert Günok sevinci!
24.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Manchester United öncesi Başakşehir'de Mert Günok sevinci!

Başakşehir, Manchester United mücadelesiyle Avrupa kupalarında 34. karşılaşmasına çıkacak. Öte yandan Başakşehir'de Okan Buruk, kaleci Mert Günok’un yapılan son 4 koronavirüs testinin negatif olduğunu belirtti.

Son dakika - Manchester United öncesi Başakşehir'de Mert Günok sevinci!
ABONE OL

Başakşehir, Manchester United mücadelesiyle Avrupa kupalarında 34. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, bugüne dek yaptığı 33 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı.
34 gol atan Başakşehir, kalesinde 50 gole engel olamadı. İstanbul ekibi Okan Buruk yönetiminde Avrupa’da 16. karşılaşmasına da çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Mert Günok sevinci
Okan Buruk, kaleci Mert Günok’un yapılan son 4 koronavirüs testinin negatif olduğunu belirtti. UEFA tarafından izin alındığını aktaran Başakşehir’in teknik patronu, “Mert Günok, 10 gündür milli takımda kamptaydı. Burada testi pozitif çıktı. Sonraki 4 testi ise negatif çıktı. En dikkatli oyuncularımızdan birisidir, çift maske kullanır. Biz de şaşırdık hatta. Milli takım kampında da bir sorun yaşanmadı. 4 testinin de negatif çıkmasının ardından UEFA da ‘oynatabilirsiniz’ deyince, biz de kafileye aldık. UEFA’nın anlaşmalı olduğu yerde yaptığımız test negatif çıktı, Mert oynayabilecek” dedi.

Son dakika - Manchester United öncesi Başakşehirde Mert Günok sevinci

Son dakika - Manchester United öncesi Başakşehirde Mert Günok sevinci

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son Dakika | Ozan Tufan her şeyi açıkladı! Transfer, Sörloth ve Bayer Leverkusen...
Mehmet Ayan: Emre Akbaba nerede?
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Avcı ile kara bulutlar dağıldı!
    Avcı ile kara bulutlar dağıldı!
  2. Mert Günok sevinci!
    Mert Günok sevinci!
  3. Fransa'da Yusuf Yazıcı fırtınası!
    Fransa'da Yusuf Yazıcı fırtınası!
  4. Yalçın'dan Ljajic ve Fenerbahçe açıklaması!
    Yalçın'dan Ljajic ve Fenerbahçe açıklaması!
  5. Rakip Sivas Belediye
    Rakip Sivas Belediye



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şenol Güneş: "Beni kimse paspas yapamaz”

Şenol Güneş: "Beni kimse paspas yapamaz”

Bakan Kasapoğlu: "Yolumuzdan dönmeyeceğiz"

Bakan Kasapoğlu: "Yolumuzdan dönmeyeceğiz"

Okan Buruk: "Kazanmak için her şeyi yapacağız"

Okan Buruk: "Kazanmak için her şeyi yapacağız"

Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır

Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet