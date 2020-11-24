Son dakika - Manchester United öncesi Başakşehir'de Mert Günok sevinci!

Başakşehir, Manchester United mücadelesiyle Avrupa kupalarında 34. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, bugüne dek yaptığı 33 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı.

34 gol atan Başakşehir, kalesinde 50 gole engel olamadı. İstanbul ekibi Okan Buruk yönetiminde Avrupa’da 16. karşılaşmasına da çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Mert Günok sevinci

Okan Buruk, kaleci Mert Günok’un yapılan son 4 koronavirüs testinin negatif olduğunu belirtti. UEFA tarafından izin alındığını aktaran Başakşehir’in teknik patronu, “Mert Günok, 10 gündür milli takımda kamptaydı. Burada testi pozitif çıktı. Sonraki 4 testi ise negatif çıktı. En dikkatli oyuncularımızdan birisidir, çift maske kullanır. Biz de şaşırdık hatta. Milli takım kampında da bir sorun yaşanmadı. 4 testinin de negatif çıkmasının ardından UEFA da ‘oynatabilirsiniz’ deyince, biz de kafileye aldık. UEFA’nın anlaşmalı olduğu yerde yaptığımız test negatif çıktı, Mert oynayabilecek” dedi.