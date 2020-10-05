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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Manchester United, Telles'i açıkladı! Galatasaray'ın kazanacağı rakam...
05.10.2020 - 20:10 |

Son dakika | Manchester United, Telles'i açıkladı! Galatasaray'ın kazanacağı rakam...

Manchester United, Porto'dan Alex Telles'i resmen transfer etti. Galatasaray bu transferden %10 pay alacak

Son dakika | Manchester United, Telles'i açıkladı! Galatasaray'ın kazanacağı rakam...
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Manchester United, Porto'dan Alex Telles'i resmen transfer etti.

İngiliz ekibi, Brezilyalı sol bek için Porto'ya 15 milyon Euro + 3 milyon Euro (bonus) bonservis ödeyecek.

Galatasaray, Alex Telles'in Manchester United'a transferinden 1 milyon 350 bin euro para kazandı.

Detaylar birazdan...

Son dakika | Manchester United, Tellesi açıkladı Galatasarayın kazanacağı rakam...

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