05.10.2020 - 20:10 |
Son dakika | Manchester United, Telles'i açıkladı! Galatasaray'ın kazanacağı rakam...
Manchester United, Porto'dan Alex Telles'i resmen transfer etti. Galatasaray bu transferden %10 pay alacak
Manchester United, Porto'dan Alex Telles'i resmen transfer etti.
İngiliz ekibi, Brezilyalı sol bek için Porto'ya 15 milyon Euro + 3 milyon Euro (bonus) bonservis ödeyecek.
Galatasaray, Alex Telles'in Manchester United'a transferinden 1 milyon 350 bin euro para kazandı.
Detaylar birazdan...