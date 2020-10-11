Son Dakika | Manchester'ın devlerinin gözü Mauricio Pochettino'da!

Manchester kulüpleri City ve United, bu kez teknik direktör arayışlarında karşı karşıya gelmiş durumdalar. Sun'ın haberine göre hem Manchester City hem Manchester United, Tottenham'ın eski çalıştırıcısı Mauricio Pochettino'nun durumunu yakından takip ediyorlar.

Manchester United, hoca arayışında çok daha acil davranması beklenen takım konumunda. Kötü sonuçların devam etmesi durumunda Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılması bekleniyor. 6-1'lik Tottenham yenilgisi Solskjaer'in üstündeki baskıyı iyice artırırken durumun devam etmesi halinde Ed Woodward, kısa süre içerisinde Solskjaer ile yolları ayıracak ve yerine geçmesi istenen isim olarak da Mauricio Pochettino öne çıktıyor.

Manchester City'nin durumu ise biraz daha farklı. Dünyanın en önemli teknik direktörlerinden Pep Guardiola'ya sahip olsalar da İspanyol hocanın henüz kontrat uzatmamış olması ile birlikte takıma bağlılığını yitirdiği düşünülüyor. Nitekim ligde gelen kötü sonuçların, Guardiola'nın kalıp kalmama konusunda net karar verememesinden kaynaklandığı aktarılıyor. Guardiola giderse veya sezon sonunda takımdan ayrılmaya kalkarsa listenin ilk sırasında yine Mauricio Pochettino her alıyor.

Tottenham'ı İngiliz futbolunda yeniden oldukça iddialı bir konuma getirmiş isim olan Mauricio Pochettino, Londra ekibinden yaklaşık 1 sene önce ayrılmış ve sonrasında herhangi bir takım çalıştırmamıştı.