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29.10.2020 - 20:00 | | Fanatik

Son dakika - Marius Sumudica'dan Trabzonspor açıklaması!

Romanya basınına, “Trabzonspor benimle ilgileniyor” dediği iddia edilen Gaziantep FK’nın hocası Marius Sumudica konuyla ilgili açıklama yaptı.

Son dakika - Marius Sumudica'dan Trabzonspor açıklaması!
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Rumen basınına Trabzonspor ile ilgili açıklama yaptığı iddia edildi.

Romanya basınına, “Trabzonspor benimle ilgileniyor” dediği iddia edilen Gaziantep FK’nın hocası Marius Sumudica, “Kimseye röportaj vermedim. Kimse de benimle görüşmedi. Haberler doğru değil. Gaziantep’le sözleşmem var ve görevimin başındayım. Sadece işime konsantreyim” dedi.

 Sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Sumudica'nın yönetimindeki Gaziantep FK, 6 maç sonunda 7 puanla 13. sırada yer alıyor.

Son dakika - Marius Sumudicadan Trabzonspor açıklaması

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