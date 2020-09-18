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18.09.2020 - 14:44 | | Sporx

Son Dakika | Marius Sumudica'nın transfer isyanı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, transferlerin yetişmemesinden ve kadrosunun eksik olmasından şikayetçi oldu.

Son Dakika | Marius Sumudica'nın transfer isyanı
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Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica Romanya basınına oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Takımın transfer için yeterli parası olmadığından yakınan Sumudica,"16-17 oyuncuyla antrenman yapıyorum ve bu eksiği yardımcılarımla kapatmaya çalışıyorum" dedi.

"BANA 'PARA YOK' DENDİ"

Takımda sadece 9 yabancının olduğunu ve antrenmanda bile yeterli oyuncu bulunmadığını belirten Sumudica:

"Takımda sadece 9 yabancım var, 16-17 oyuncuyla antrenman yapıyorum. İdmanlarda çift kale yaptığım zaman 10'a karşı 10 veya 8'e karşı 10 yapıyorum çünkü başka seçeceğim yok. Futbolcuların yerine yardımcılarımı koymak zorunda kalıyorum. Federasyon ve yayıncı kuruluş parayı kulüplere göndermedi, işler sıkıştı, transferler için para yok, bana bu şekilde söylendi."

GAZİANTEP MAXİM'E SAHİP OLMAZDI

Ayrılma kararını vermek zor. Mesela ben burada olmasaydım Gaziantep Alexandru Maxim'e asla sahip olmazdı. Sonra Junior Morais, Toșca, Kana Biyik, birçok oyuncu. Kulüpte derinden hissettiğim bazı sorunlar var. Geçen sene sekizinci bitirdim.Türkiye'de isim yaptık, en iyi koçlardan biriydim ama ben de yapamam, sabrım da var, sağlığım da.

PES ETMEYECEĞİM AMA!

Sumudica sözlerini şu cümlelerle tamamladı; " Asla pes etmeyeceğim ama bu gidişle muhtemelen kovulacağım. Çünkü herseye apaçık ortada. Burda yaşananları ve olanları kabul etmiyorum. Bekleyip göreceğiz" şeklinde konuştu.

Son Dakika | Marius Sumudicanın transfer isyanı

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