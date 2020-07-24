Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Mauricio Isla yeni adresi Leeds United
24.07.2020 - 07:58 |

Son dakika | Mauricio Isla yeni adresi Leeds United

16 yıl sonra İngiltere Premier Lig'e dönmeyi başaran Leeds United'da menajer Marcelo Bielsa, son olarak Fenerbahçe forması giyen eski oyuncularından Mauricio Isla'yı kadroya katabilir.

Son dakika | Mauricio Isla yeni adresi Leeds United
ABONE OL

İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United, 16 yıl sonra Premier Lig'e dönmeyi başarmışken yeni sezonda kalıcı olmak adına iddialı bir kadro kurmayı planlıyor. Bu doğrultuda menajer Marcelo Bielsa'nın son olarak Fenerbahçe forması giyen eski oyuncularından Mauricio Isla'yı kadroya katabileceği belirtildi.

Son dakika | Mauricio Isla yeni adresi Leeds United

The Sun'a göre Bielsa'nın cazibesi birçok yıldız oyuncuyu takıma getirebilir. Bunların başında ise Zlatan Ibrahimovic ve Edinson Cavani geliyor.

Arjantinli hoca, eski öğrencilerini de transfer etmek istiyor. 2007-2011 yılları arasında Şili Milli Takımı'nı çalıştıran Bielsa, Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan ve ligimiz ekiplerinin de gündeminde olduğu iddia edilen kaleci Claudio Bravo ile Fenerbahçe'den ayrılan sağ bek Mauricio Isla'yı kadroya katabilir.

Son dakika | Mauricio Isla yeni adresi Leeds United

Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. TFF'den talimat değişikliği! Harcama limiti...
    TFF'den talimat değişikliği! Harcama limiti...
  2. Gulbrandsen Başakşehir'de kalmak istiyor!
    Gulbrandsen Başakşehir'de kalmak istiyor!
  3. Galatasaray'da gençleştirme kararı
    Galatasaray'da gençleştirme kararı
  4. Martin Skrtel açıkladı! "Ya Başakşehir’de kalacağım ya da..."
    Martin Skrtel açıkladı! "Ya Başakşehir’de kalacağım ya da..."
  5. Alexander Sörloth, Avrupa’da ilk 6’da yer aldı!
    Alexander Sörloth, Avrupa’da ilk 6’da yer aldı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Jurgen Klopp: “Nasıl gurur duymam, hepsi çok özel insanlar”

Jurgen Klopp: “Nasıl gurur duymam, hepsi çok özel insanlar”

Galatasaray'ın rakibi Fraport TAV Antalyaspor!

Galatasaray'ın rakibi Fraport TAV Antalyaspor!

Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandı

Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandı

Mehmet Topal İspanya'da manşet oldu!

Mehmet Topal İspanya'da manşet oldu!

Sıradaki Haber