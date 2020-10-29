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29.10.2020 - 11:14 |

Son dakika - Mauricio Pochettino'dan Zenit sürprizi!

Tottenham'dan ayrıldığından beri ismi dev kulüplerle anılan Mauricio Pochettino sürpriz bir takımla görüşmelere başladı.

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Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

Kasım 2019'da İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan gönderildiğinden beri takım çalıştırılmayan Pochettino, Rus ekibi Zenit'le görüşmelere başladı.

Rus yerel gazetesi Championat'ın haberine göre Zenit, 48 yaşındaki tecrübeli teknik adamla görüşmelere başladı.

Adı Real Madrid, Manchester United, PSG gibi dev takımlarla anılan Pochettino'nun bu hamlesi şaşkınlık yarattı.

Rus medyasına göre Zenit'in halihazırda teknik direktörü olan Sergei Semak kontratının son senesini yaşıyor. Zenit ise kontrat tamamlanmadan Pochettino'yu görevi getirmekte kararlı.

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