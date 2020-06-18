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18.06.2020 - 17:35 |

Son dakika - Max Kruse, Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini tek taraflı feshetti!

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sarı-lacivertli kulüp konuyu spor yargısına taşıyacağını açıkladı.

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Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.

Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır.

Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.

Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.

Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Son dakika - Max Kruse, Fenerbahçeyle olan sözleşmesini tek taraflı feshetti

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