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03.10.2020 - 21:14 |

Son dakika | Mbwana Samatta: "100 gol atacağıma Fenerbahçe..."

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Mbwana Samatta açıklamalarda bulundu.

Son dakika | Mbwana Samatta: "100 gol atacağıma Fenerbahçe..."
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Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Mbwana Samatta açıklamalarda bulundu.

"Benim için en önemlisi bugünkü maçtı. İyiydi. Sonlarda biraz işler zorlaştı. Mutluyuz, 3 puanı aldık. Bizim için en önemlisi kazanarak devam etmek. Goller atarak galibiyete katkı sağladığım için mutluyum."

"Bir forvet oyuncusu olarak hedefim gol atmak ama benim için en önemlisi takımım. 100 gol atacağıma şampiyonluk kazanmak isterim"

Son dakika | Mbwana Samatta: 100 gol atacağıma Fenerbahçe...

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