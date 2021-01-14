Son dakika - Mbwana Samatta'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı Türkiye Kupası'ndan elediği maçta tek golü atan Mbwana Samatta, karşılaşmanın ardından konuştu.

"Maçtan sonra yorgunluğum vardı sadece"

"Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Sakatlıktan sonra ilk 11'deki ilk maçımdı. Gol bulduğum için mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Maçtan sonra yorgunluğum vardı sadece. Doktorlar ve fizyolarla duruma bakacağız. Ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum."

"Herkes ilk 11'de oynamak ve kendini göstermek istiyor."

"Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpteyseniz forma rekabeti çok normal. Herkes ilk 11'de oynamak ve kendini göstermek istiyor. Güzel gidiyor. Antrenmanlarda da herkes çok çalışıyor. Bu memnuniyet verici bir durum. Herkes forma için elinden geleni yapıyor. Bu güzel bir şey."