Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Son dakika - Mecnun Otyakmaz'dan Pato açıklaması!
21.01.2021 - 21:29 |

Son dakika - Mecnun Otyakmaz'dan Pato açıklaması!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu.

ABONE OL

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Otyakmaz "Kenar ve 10 numara arayışlarımız sürüyor. 1.5 yıldır oynamamış ve senede 1.5 milyon isteyen bir futbolcuyu taraftarımız istiyorsa hay hay; başımızın üstüne. Alırız, getiririz" dedi.

Son dakika - Mecnun Otyakmazdan Pato açıklaması

Mecnun Otyakmaz’dan Pato açıklaması
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bulut'tan Mesut cevabı!
    Bulut'tan Mesut cevabı!
  2. Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması
    Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması
  3. Zenit - Anadolu Efes: 85-78
    Zenit - Anadolu Efes: 85-78
  4. Mecnun Otyakmaz'dan Pato açıklaması!
    Mecnun Otyakmaz'dan Pato açıklaması!
  5. Ali Koç: "Hem ayrılacak hem gelecek futbolcu olacak"
    Ali Koç: "Hem ayrılacak hem gelecek futbolcu olacak"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ameliyat edildi!

Son dakika - Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ameliyat edildi!

Kayserispor'da Alibec, 6 hafta oynayamayacak

Kayserispor'da Alibec, 6 hafta oynayamayacak

Son dakika - Beşiktaş'ta Ljajic önce sevindi sonra yıkıldı!

Son dakika - Beşiktaş'ta Ljajic önce sevindi sonra yıkıldı!

Son dakika - Fenerbahçe'de Tisserand sakatlandı! Sedye ile kenara geldi...

Son dakika - Fenerbahçe'de Tisserand sakatlandı! Sedye ile kenara geldi...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet