Son dakika - Mecnun Otyakmaz'dan Pato açıklaması!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Otyakmaz "Kenar ve 10 numara arayışlarımız sürüyor. 1.5 yıldır oynamamış ve senede 1.5 milyon isteyen bir futbolcuyu taraftarımız istiyorsa hay hay; başımızın üstüne. Alırız, getiririz" dedi.