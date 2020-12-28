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28.12.2020 - 21:25 |

Son dakika - Mecnun Otyakmaz'dan Rafael göndermesi!

Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Mecnun Otyakmaz'dan Rafael göndermesi!
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Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu.

Kırmızı kartın iptali için başvurunuz olacak mı? sorusuna Mecnun Otyakmaz, "Hakan'ın adı Rafael olsaydı çözerlerdi hemen, itiraz edeceğiz." yanıtını verdi.

25 milyona yakın masraf ediyoruz, daha iyi yönetilsin diye hakemlerimize alan açıyoruz, teknoloji getiriyoruz ama bir pozisyonu çözemiyoruz. Gol çizgisi teknolojimiz var ama taç çizgisinde yok deniyor.

Son dakika - Mecnun Otyakmazdan Rafael göndermesi

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