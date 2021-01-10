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10.01.2021 - 21:52 | | DHA

Son dakika - Medipol Başakşehir, Leo Duarte'yi kiraladı!

Medipol Başakşehir, Milan'ın stoperi Leo Duarte'yi kiraladı.

Son dakika - Medipol Başakşehir, Leo Duarte'yi kiraladı!
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Medipol Başakşehir, Serie A ekibi AC Milan'ın Brezilyalı stoperi Leo Duarte'yi kiraladı. 24 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar turuncu lacivertli formayı giyecek.

2019 yılında Brezilya ekibi Flamengo'dan 10 milyon Euro karşılığında AC Milan'a transfer olan Duarte'nin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 2 Avrupa Ligi, bir de lig maçında toplam 117 dakika görev alan 24 yaşındaki stoper, ligin ikinci yarısında Medipol Başakşehir forması altında Süper Lig'de ter dökecek.

Son dakika - Medipol Başakşehir, Leo Duarteyi kiraladı

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