Son dakika | Mehmet Bilen: EÅŸref HamamcÄ±oÄŸlu istifa etmelidir!

Galatasaray'da Divan BaÅŸkanÄ± EÅŸref HamamcÄ±oÄŸlu ile yÃ¶netim arasÄ±nda soÄŸuk rÃ¼zgarlar esmeye devam ediyor. Galatasaray BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri dÃ¼n yapÄ±lan Divan toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmadÄ±lar. Divan BaÅŸkanÄ± EÅŸref HamamcÄ±oÄŸlu'nun kendilerine sÃ¼rekli muhalefet yapmasÄ± nedeniyle sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netim bÃ¶yle bir karar alÄ±rken, son Divan toplantÄ±sÄ±nda yaÅŸananlarÄ± camianÄ±n Ã¶nemli isimlerden biri olan Mehmet Bilen, DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) deÄŸerlendirdi.

Ä°rfan Aktar dÃ¶neminin Divan Kurulu 1. BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olan ve Galatasaray kulÃ¼bÃ¼ eski yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Mehmet Bilen, "Divan BaÅŸkanÄ± EÅŸref HamamcÄ±oÄŸlu seÃ§ildiÄŸi ilk gÃ¼nden beri devamlÄ± kulÃ¼p baÅŸkanÄ± ve yÃ¶netimi karÅŸÄ±sÄ±nda bir muhalefet sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ gibi sÃ¶ylemlerde bulunmaktadÄ±r. Bu tutumuyla kulÃ¼p iÃ§ince bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± yaratmÄ±ÅŸtÄ±r. YÃ¶netim de bu etik dÄ±ÅŸÄ± davranÄ±ÅŸ nedeniyle Divan toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. KulÃ¼p tarihinde kulÃ¼p baÅŸkanÄ±na sÃ¼rekli muhalefet yapÄ±p ortamÄ± geren bir ikinci divan baÅŸkanÄ± Ã¶rneÄŸi yoktur" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

EÅŸref HamamcÄ±oÄŸlu'nun haddini aÅŸan aÃ§Ä±klamalar da yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Mehmet Bilen ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Divan BaÅŸkanÄ±; KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz iÃ§in 'temsil yeteneÄŸini kaybetmiÅŸtir. GereÄŸini yapsÄ±n' diyor. Bu Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z bir aÃ§Ä±klamadÄ±r. 330 oyla divan baÅŸkanÄ± olan HamamcÄ±oÄŸlu, 2500 Ã¼yenin destek verip seÃ§tiÄŸi kulÃ¼p baÅŸkanÄ±na bÃ¶yle bir sÃ¶z sÃ¶yleme hakkÄ±na sahip deÄŸildir, haddi de deÄŸildir. KulÃ¼bÃ¼n bugÃ¼n iÃ§inde bulunduÄŸu zor koÅŸullarÄ±n yanÄ±na bir de HamamcÄ±oÄŸlu faktÃ¶rÃ¼ eklenmiÅŸtir."

"HAMAMCIOÄžLU Ä°STÄ°FA ETMELÄ°DÄ°R"

Galatasaray eski yÃ¶neticisi ve divan kurulu eski BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Bilen, mevcut Divan BaÅŸkanÄ± EÅŸref HamamcÄ±oÄŸlu'nu eleÅŸtirerek sÃ¶zlerini ÅŸu ÅŸekilde mesajlar vererek tamamladÄ±:

"En iyi yol HamamcÄ±oÄŸlu'nun istifa etmesidir. BÃ¶ylelikle kulÃ¼bÃ¼n iÃ§inde gereksiz bir tartÄ±ÅŸma ortamÄ± kalkmÄ±ÅŸ olur. HamamcÄ±oÄŸlu iÅŸine gelmeyen gerÃ§ekleri dinlemek istemiyor. DenetÃ§i raporunu okutmuyor. GerÃ§ekleri dile getiren denetÃ§i raporunun okunmamasÄ± iÃ§in elinden geleni yapÄ±p oldubittiye getiriyor. TÃ¼zÃ¼ÄŸe aykÄ±rÄ± bir davranÄ±ÅŸ sergiliyor. Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼ iÃ§indeki birtakÄ±m gerÃ§ekler yakÄ±nda ortaya Ã§Ä±kacak EÅŸref HamamcÄ±oÄŸlu bu gerÃ§eklerin gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± engelleyemeyecektir."

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