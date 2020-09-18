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18.09.2020 - 14:35 |

Son dakika | Mehmet Özcan'a Avrupa'dan talip

Eskişehirspor ile gösterdiği performans ile Süper Lig ekiplerini peşine takan Mehmet Özcan'a Avrupa'dan talip çıktı.

Son dakika | Mehmet Özcan'a Avrupa'dan talip
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TFF 1. Lig’de Eskişehirspor forması giyen Mehmet Özcan’ın geleceği merak ediliyor. Adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’la da anılan 22 yaşındaki oyuncu Avrupa takımlarının radarına girdi.

“BELÇİKA’DAN TALİPLERİ VAR”
Belçika’dan bazı takımlar Mehmet ile ilgilenirken oyuncunun devre arası Bosman kuralına göre bir takımla anlaşıp sezon sonunda da resmî sözleşme imzalayabileceği öğrenildi.

“TRABZONSPOR’UN TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ”
Trabzonspor’un ısrarla istediği Mehmet Özcan için Karadeniz temsilcisi Eskişehirspor’a Erkan Zengin’den kalan 330 bin Euro’yu silip üstüne de 170 bin Euro önermiş, Eskişehirspor ise teklifi kabul etmemişti.

“SON İKİ SEZONDA 64 MAÇ”
Eskişehirspor’da son iki sezonda neredeyse tüm maçlarda forma giyen Mehmet Özcan, 64 karşılaşmaya çıktı. 22 yaşındaki oyuncu 2 gol 5 asistlik performans gösterdi.

“UZATMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ”
Eskişehirspor, Mehmet Özcan’la sözleşme uzatmayı düşünse de oyuncunun yeni bir kariyer için bu teklifi kibar bir şekilde reddettiği öğrenildi.

Son dakika | Mehmet Özcana Avrupadan talip

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