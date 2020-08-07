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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Mehmet Yozgatlı Fenerbahçe'ye geri döndüğünü açıkladı!
07.08.2020 - 18:41 | | DHA

Son dakika | Mehmet Yozgatlı Fenerbahçe'ye geri döndüğünü açıkladı!

Mehmet Yozgatlı, Fenerbahçe'ye antrenör olarak geri döndü. Erol Bulut'un yardımcısı olarak ekibinde görev alacak.

Son dakika | Mehmet Yozgatlı Fenerbahçe'ye geri döndüğünü açıkladı!
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Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut'un yardımcılığını yapan Mehmet Yozgatlı, bu sezon Fenerbahçe'de görev alacağını duyurdu.

Yozgatlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "4 yıl boyunca büyük onur ve gururla formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm. Fenerbahçemizin başarısı için, daha önce de olduğu gibi yine elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Mehmet Yozgatlı Fenerbahçeye geri döndüğünü açıkladı

 

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