Son dakika | Menajeri Skorer'e açıkladı: Gökhan Töre için Beşiktaş'la görüştük

Beşiktaş'ın yuvaya döndürmek için çalışmalara başladığı Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'la köprüleri attı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Beinsports'a yaptığı açıklamada "Gökhan Töre ayrılmak istediğini söyledi. Biz de saygı duyduk. Gökhan'ın Beşiktaş'la görüşmesine izin verdik Gökhan Töre'nin kesinlikle bonservis bedeli olacak. O bonservis bedelini Gökhan mı öder, Beşiktaş mı öder onu bilmeyiz" dedi.

Menajer Ali Pektaş: Beşiktaş'la ön görüşme yaptık

Başkan Gevrek'in açıklamalarından sonra ulaştığımız Gökhan Töre'nin menajeri Ali Pektaş Skorer'e özel açıklamalarda bulundu. Pektaş, "Beşiktaş ile görüştüğümüz doğrudur, ancak henüz imza atılmadı. Sadece bir ön görüşme yaptık" dedi.

Başkan Adil Gevrek'in "Bonservisini Beşiktaş mı yoksa kendisi mi öder, bilemem" açıklaması üzerine Pektaş, "Başkan öyle bir açıklama yaptı ama bu durumu henüz kendisiyle konuşmadık" ifadelerini kullandı.