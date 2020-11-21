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21.11.2020 - 18:13 |

Son dakika - Mert Hakan Yandaş: "Emre Ağabey gol atacağımı söyledi"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Mert Hakan Yandaş: "Emre Ağabey gol atacağımı söyledi"
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Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

"Maç çok şükür iyi geçti. Farklı konularar değinmek istiyorum. 8 hafta geçti. Benden beklenenin neler olduğunun farkındayım. Talihsiz bir sakatlık dönüşüydü. Ritm yakalayamadım. Oynamayınca ritm yakalanamıyor. Bir gün böyle bir şans geleceğini biliyordum."

"Allaha şükür güzel gol atmak nasip oldu. Takıma teşekkür ediyorum. Maçtan önce inanır mısınız, 20-25 kişi, Emre Ağabey gol atacağımı söyledi. Dışarıdan herkesin böyle söylediğini söyledim. Çok şkür nasip oldu. Mutluyum."

"Oynadıkça daha iyi bir Mert Hakan olacak. Zaman zaman oyundan düştüğüm bölümler oldu. Normaldir. Maç ritmimi yakalamaya çalışıyor. Çok daha güçlü, isteyen ve iyi bir Mert Hakan'ı izleteceğim."

"Ben tüm gollerimi rahmetli babama armağan ediyorum. Kolumdaki dövmemi öptüm. Beni izlemesini çok isterdim. Onu gururlandırmaya devam edeceğim. İnşallah oğluyla gurur duyacak."

Son dakika - Mert Hakan Yandaş: Emre Ağabey gol atacağımı söyledi

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