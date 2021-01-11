Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Mert Hakan Yandaş'tan yayıncı kuruluşa olay tepki!
11.01.2021 - 18:15 |

Son dakika - Mert Hakan Yandaş'tan yayıncı kuruluşa olay tepki!

Süper Lig'de Erzumspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Sadık Çiftpınar açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Mert Hakan Yandaş'tan yayıncı kuruluşa olay tepki!
ABONE OL

Süper Lig'de Erzumspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Sadık Çiftpınar açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş maç sonu "Bu galibiyetimizi taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Hiçbir algıya kapılmasınlar, bizi desteklemeye devam etsinler. Tekrarları yayıncı kuruluş belirliyor ama sonucu biz belirliyoruz. beIN Sports'u planlarıyla baş başa bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadık Çiftpınar ise "Fenerbahçe camiası büyüktür, üzerinde oyunlar oynanamaz. Herkes bunu bilsin. Biz iyi niyetli şekilde yolumuza devam edeceğiz. beIN ailesini planlarıyla başbaşa bırakıyoruz." dedi.

Derrick Luckassen: "Burada olduğum için mutluyum"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. "Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz"
    "Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz"
  2. Başkandan yayıncı kuruluşa tepki!
    Başkandan yayıncı kuruluşa tepki!
  3. Yandaş'tan yayıncı kuruluşa olay tepki!
    Yandaş'tan yayıncı kuruluşa olay tepki!
  4. Beşiktaş'ta müjdeli haber!
    Beşiktaş'ta müjdeli haber!
  5. Dev derbide oranlar belli oldu!
    Dev derbide oranlar belli oldu!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Berat Özdemir, Gençlerbirliği'ne veda etti

Berat Özdemir, Gençlerbirliği'ne veda etti

Bandırmaspor, Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile yollarını ayırdı

Bandırmaspor, Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile yollarını ayırdı

Alanyaspor ile Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Alanyaspor ile Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş'ta gündem kaleci transferi! Resmi teklif...

Beşiktaş'ta gündem kaleci transferi! Resmi teklif...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet