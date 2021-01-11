Son dakika - Mert Hakan Yandaş'tan yayıncı kuruluşa olay tepki!

Süper Lig'de Erzumspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Sadık Çiftpınar açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş maç sonu "Bu galibiyetimizi taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Hiçbir algıya kapılmasınlar, bizi desteklemeye devam etsinler. Tekrarları yayıncı kuruluş belirliyor ama sonucu biz belirliyoruz. beIN Sports'u planlarıyla baş başa bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadık Çiftpınar ise "Fenerbahçe camiası büyüktür, üzerinde oyunlar oynanamaz. Herkes bunu bilsin. Biz iyi niyetli şekilde yolumuza devam edeceğiz. beIN ailesini planlarıyla başbaşa bırakıyoruz." dedi.