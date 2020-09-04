Son dakika | Messi Barccelona'da kaldığını açıkladı!

Messi, Messi Barcelona'da kaldığını resmen açıkladı.

"Bartomeu'nun kulüp yönetimi tam olarak felakettir. Mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim"

"Başkan sürekli bana sezon sonunda gitmek isteyip istemediğim konusunda karar verebileceğimi söyledi ama sözünü tutmadı. Hokkabazlık yapıyor ve delikleri kapatıyorlar."

"Bayern Münih karşısında Barcelona şehrinin ve kulübün imajını zedeleyecek bir netice almayı beklemiyorduk. Hiçbir şey yapmaya mecalim yoktu. Biraz zaman geçmesini ve sonrasında her şeyi netleştirmeyi istedim."

"Barcelona'yı çok seviyorum ve buradan daha iyi ve mutlu olacağım bir yer olmayacak. Ancak, kararım kesindir. Yeni hedefler ve yeni mücadeleler arayacağım."

Detaylar birazdan...