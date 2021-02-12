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HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri Son dakika - Mesut Bakkal: "Harika oynadık"
12.02.2021 - 22:37 |

Son dakika - Mesut Bakkal: "Harika oynadık"

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ligin ikinci yarısında iyi oynadıklarını ve şanssızlığı kırarak puan toplamaya başladıklarını belirtti.

Son dakika - Mesut Bakkal: "Harika oynadık"
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ligin ikinci yarısında iyi oynadıklarını ve şanssızlığı kırarak puan toplamaya başladıklarını belirtti.

 Çaykur Rizespor karşısında galibiyet beklediğinin altını çizen Bakkal, "Maçta ilk yarıyı pozisyon vermeden kapattık desem doğru olur. Harika oynadık. İkisi çok net 4 tane pozisyonumuz var. Rakibin ilk yarı sadece bir şutu var. İkinci yarı muhteşem takım savunması yaptık ve maçı kazandık. Rakibimize tek pozisyon vermeden maçı bitirmek benim için çok önemliydi." şeklinde konuştu. 

Aatıf Chahechouhe'nun kendi ısrarıyla Erzurum'a geldiğini aktaran Bakkal, "Mükemmel bir liderlik yapıyor ve performansı sahaya yansıyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ligde kalma inancımız her hafta artıyor ama daha hiçbir şey başarmadık. Yolumuz uzun. Cüneyt (Çakır) hoca ve ekibine de kusursuz maç yönettikleri için teşekkür ediyorum. İyi transferler yaptık. Daha iyi olmak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika - Mesut Bakkal: Harika oynadık

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