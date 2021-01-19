Son dakika - Mesut Özil gelişiyle rekorları arka arkaya kırdı!

CELAL UMUT EREN



Fenerbahçe’de Mesut Özil sevini yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın İstanbul’a getirdiği dünyaca ünlü yıldız büyük bir coşku yarattı, arka arkaya rekorlar kırdı. 32 yaşındaki futbolcunun geliş anı, gelişi ve sonrasında yaşananlar dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe taraftarları özel jetle Londra’dan İstanbul’a gelen Özil ve ailesinin uçuşunu Flight Radar24 üzerinden izledi. 312 bin kişiye kadar izleme sayısının çıkmasıyla sitede rekor kırıldı. Ayrıca Fenerbahçe’nin 2 gün önce Twitter’da yaptığı ‘Gel gündüzle gece olalım’ paylaşımı 600 bin beğeniyi aşarak Türkiye’de etkileşim rekorunu kırmayı başardı.

Mesut Özil’in kendi Instagram hesabında Fenerbahçe atkısıyla koyduğu fotoğraf kısa sürede 2 milyon beğeniyi bulurken, ailesiyle koyduğu uçak fotoğraf ise 3 milyon beğeniye yaklaştı. Fenerbahçe’nin Mesut Özil hamlesi Borsa İstanbul’da da hissedildi. Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe hisseleri, döviz cinsinden borçların yapılandırılması ve transfer haberlerine paralel yeni haftaya yükselişle başladı. Fenerbahçe hisseleri, Eylül 2020’den bu yana en yüksek seviye olan 45.90 lirayı test etti. Fenerbahçe hisseleri dün saat 13.00 itibarıyle önceki kapanışın yaklaşık yüzde 6 üzerinde 44.24 liradan işlem gördü.

Türk statüsünde forma giyecek

Sarı-lacivertli takımda Mesut Özil kadroya girdiği zaman Türk statüsünde forma giyecek. Almanya Milli Takımı’nda oynayan ve Alman pasaportu olan Özil, buna karşın doğumla Türk vatandaşı olup, izinle Türk vatandaşlığından çıkanlara ve onların 3.derece alt soylarına verilen Mavi Kart uygulaması sayesinde Türk statüsünde olacak.

Dünyada gündem

Fenerbahçe’nin Mesut Özil ile transfer görüşmelerine başladığını duyurması, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

BBC Sport, “Mesut Özil, Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere” başlığıyla verdiği haberde, 32 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacağını belirtti.

ABD’de USA Today ise Mesut Özil’e ABD takımlarından teklif geldiğini belirterek, “DC United’dan iyi bir teklif almasına rağmen Mesut Özil, taraftarı olduğu Fenerbahçe’yi tercih etti.” ifadelerini kullandı.

Forbes dergisinde Graham Ruthven’in kaleme aldığı yazıda ise “Mesut Özil, Arsenal tarihinin sadece finansal olarak değil, her yönden en önemli transferiydi” görüşlerine yer verildi.

Geçmiş ve gelecek

Fenerbahçe forması giymesi için geri sayıma geçilen Mesut Özil, dün sosyal medya hesaplarından flaş bir açıklama yaptı. Özil, çocukken giydiği Fenerbahçe formasıyla şimdiki halinin fotoğrafını paylaştı. Geçmiş ve gelecek yorumuyla taraftarlara paylaşan 32 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli kalpler koydu. Öte yandan Mesut Özil 5 günlük karantina sürecine girdi. Özil, Başakşehir’de eşi Amine Gülşe’nin annesinin evinde bu süreci geçirecek.