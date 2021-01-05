Son dakika - Mesut Özil'den Fenerbahçe'yi heyecanlandıran paylaşım!

Arsenal'den ayrılması gündemde olan ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mesut Özil sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Mesut Özil İstanbul Boğaz'ında çekilmiş bir görüntü paylaştı. Özil'in bu paylaşımı büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Yunan savunmacı Sokratis Papastathopulos, Mesut Özil'in "İstanbul" paylaşımını beğendi