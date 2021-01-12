Son dakika - Mesut Özil'in Fenerbahçe cevapları dünyada yankı buldu!

Fenerbahçe’ye transferi merakla beklenen Mesut Özil, Twitter’da soruları yanıtladı. Dünyaca ünlü yıldız ilk olarak ‘İstanbul’dan en sevdiğim semt hangisi’ sorusuna ‘Kadıköy’ yanıtını vererek dikkat çekti.

Mesut Özil daha sonra çocukken Fenerbahçeli olduğunu anlatarak, “Almanya’da çocukken Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Her Alman-Türk vatandaşı bir Türk takımını destekler büyürken. Ben de Fenerbahçeliydim. Fenerbahçe, İspanya’daki Real Madrid gibi. Türkiye’nin en büyük kulübü” dedi.



Schalke’ye veto

Herkesin esas merak ettiği transfer konusuna da açıklık getiren tecrübeli oyuncu, “Futbolu bırakmadan önce Türkiye ve ABD’de oynamak istiyorum. Eğer Türkiye’ye gidersem sadece Fenerbahçe’de oynarım” ifadelerini kullandı.



Almanya’dan bir taraftarın ‘Schalke 04’e gelir misin’ sorusuna kibarca, “Dürüst olmak gerekirse her zaman Schalke’ye bir sempatim olacak. Tüm kalbimle onlara en iyisini diliyorum. Ama benim için şu anda bir opsiyon değil” diyen Özil, Arsenal’deki son durumunu da paylaştı.

Tüm dünyada popüler oldu

Mesut Özil’in Twitter’daki açıklamaları ve Fenerbahçe’yi Real Madrid’e benzetmesi tüm dünyada yankı buldu. Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabı sadece yarım saat içinde 250 bin yeni takipçi kazandı. ESPN, Mirror, Marca ve Daily Mail gibi önde gelen ünlü medya kuruluşları Fenerbahçe-Real Madrid benzerliğini haber yaptı. Mesut Özil’in sarı-lacivertlilere olan sevgisi de ayrıca yer buldu. Arsenal taraftarları hızlıca Fenerbahçe’yi takip etmeye başladı.

Jay Jay Okocha hayranlığı

Sarı-lacivertli renklere gönül verdiğini belirten Mesut Özil, 1996-1998 arası Fenerbahçe’de oynayan Jay Jay Okocha’ya olan hayranlığını vurguladı. Mesut Özil, küçükken giydiği Fenerbahçe formasında hangi numara ve hangi futbolcunun ismi yazıyordu sorusuna, “10 numara ve Jay Jay Okocha” cevabını verdi.