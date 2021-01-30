Son dakika | Mesut Özil'in imza töreni dünyayı salladı!

100’ü aşkın basın mensubunun yerinde takip ettiği Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil’in imza töreni, dünya basınında geniş yankı buldu.

SkySports, Daily Mail, TheSun, Mirror, Bild, Kicker, RTL, AS, MundoDeportivo, Marca, L’equipe, SoFoot, France Football ve La Gazetta delloS port gibi dünyaca ünlü mecralar imza törenini haberleştirirken, basın mensuplarının gösterdiği büyük ilgi ve toplantı salonundaki büyük coşku oldukça dikkat çekti.

Alman basınında RTL’in attığı ‘‘Fenerbahçe Özil’in imza törenini büyük bir PR şovuna çevirdi’’ başlığıyla imza törenini okuyucularına aktarırken, Bild gazetesinin internet sitesindeki ‘‘Özil konuşmak için 39 dakika beklemek zorunda kaldı’’ başlığı dikkat çekti.

İngiliz kaynaklara bakıldığında Mesut Özil’in forma numarasına dair ayrıntılar ve oyuncunun Fenerbahçe hayaline dair sözleri öne çıktı.

Fenerbahçe Youtube hesabında İngilizce olarak da yayına verilen imza töreninden kesitler SkySports başta olmak üzere İngiliz kaynaklarda yer buldu.

Öte yandan Fransız ve İspanyol basınında ise Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı’nda asla oynamayacağı ve BundesLiga’ya dönüş ihtimalinin olmadığına dair sözleri başlıklara taşındı. İtalyan basını ise yine toplantının coşkusunu öne çıkaran ifadeler kullandı.