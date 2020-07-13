Son dakika | Michael Frey Fenerbahçe'ye geri döndü!

Nürnberg, Fenerbahçe'den kiraladıkları Michael Frey'in satın alma opsiyonunu kullanmadığını açıkladı ve İsviçreli oyuncu Sarı Lacivertlilere geri döndü.

Alman Kulübü'nden yapılan açıklamada takımda kiralık olarak forma giyen isimlere teşekkür edilirken, "Kendilerine futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi.