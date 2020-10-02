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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Miha Zajc'ın koronavirüs testi pozitif
02.10.2020 - 14:24 |

Son dakika | Miha Zajc'ın koronavirüs testi pozitif

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da tam 19 kişide corona virüs testi pozitif çıktı. Aralarında Fenerbahçe'den kiralanan Miha Zajc'ın da olduğu 14 futbolcu ve 5 teknik heyet üyesi karantinaya alındı.

Son dakika | Miha Zajc'ın koronavirüs testi pozitif
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'den ayrılarak Genoa'ya giden Miha Zajc, büyük bir şokla karşılaştı. İtalya'da halen daha devam eden corona virüs krizi Serie A ekibini ciddi anlamda vurdu.

Çizme basınında yer alan haberlerde, Genoa'da tam 19 isimde yapılan testlerin pozitif çıktığı aktarıldı. 14 futbolcu ve 5 teknik heyet üyesinin hastalığa yakalandığı kaydedildi.

Zajc'ın da corona testinin pozitif çıktığı bildirildi. Genoa'nın tesislerinin karantinaya alındığı ve hafta sonu oynanacak Torino maçının ertelendiği aktarıldı.

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Son dakika | Miha Zajcın koronavirüs testi pozitif

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