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14.10.2020 - 09:28 | | Sabah

Son dakika | Mirin'e Katar'dan talip!

Beşiktaş'ın TFF'den lisans çıkaramadığı Nicolas Isimat-Mirin'e Katar'dan bir takım talip oldu.

Son dakika | Mirin'e Katar'dan talip!
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Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ve lisansını askıya aldığı Isimat-Mirin'e Katar'dan bir takım talip oldu.

Siyah-beyazlılar maaşının karşılanması halinde talepleri olmadığını belirterek transfere yeşil ışık yaktı. 1.3 milyon Euro maaşı olan futbolcunun takımdan ayrılması yönetimin de elini bir nebze rahatlatacak.

3 ayda 40 milyon TL zarar

Beşiktaş, 1 Haziran ile 31 Ağustos arasındaki bilançosunu KAP'a bildirdi.

Kâr-zarar tablosu açıklanan Beşiktaş'ın belirtilen bu süreç içerisinde 40 milyon 390 bin 848 TL zarar ettiği kaydedildi.

Üç büyükler arasında en yüksek zarar rakamı, Beşiktaş'ın hanesine yazmış oldu. Galatasaray 39.5 milyon TL, Fenerbahçe ise 31 milyon 208 bin TL zarar açıkladı.

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