Son dakika | Mirza Cihan, Altay’a transfer oldu

Galatasaraylı Mirza Cihan’ın yeni takımı belli oldu. 19 yaşındaki futbolcu TFF 1. Lig ekibi Altay’a transfer oldu. Genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

2018 yılında bedelsiz olarak Gazişehir’den transfer edilen ve 2021 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Mirza Cihan U19 formasıyla 42 maça çıktı. Genç oyuncu kısa süre içinde İzmir’e giderek Altay ile sözleşme imzalayacak.