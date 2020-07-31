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Haberler 1.Lig Haberleri Son dakika | Mirza Cihan, Altay’a transfer oldu
31.07.2020 - 12:34 | | FANATİK

Son dakika | Mirza Cihan, Altay’a transfer oldu

Galatasaray U21 takımında forma giyen Mirza Cihan, TFF 1. Lig ekibi Altay’a transfer oldu.

Son dakika | Mirza Cihan, Altay’a transfer oldu
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Galatasaraylı Mirza Cihan’ın yeni takımı belli oldu. 19 yaşındaki futbolcu TFF 1. Lig ekibi Altay’a transfer oldu. Genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

2018 yılında bedelsiz olarak Gazişehir’den transfer edilen ve 2021 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Mirza Cihan U19 formasıyla 42 maça çıktı. Genç oyuncu kısa süre içinde İzmir’e giderek Altay ile sözleşme imzalayacak.

Son dakika | Mirza Cihan, Altay’a transfer oldu

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