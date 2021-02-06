Son dakika - MLS'te rekor transfer! Bonservisi için...

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, Brezilya'nın Sao Paulo takımından golcü oyuncu Brenner'i transfer etti.



Sao Paulo Kulübü, 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Brenner'in rekor bonservis bedeliyle Cincinnati'ye transfer olduğunu duyurdu.



Altyapısından yetiştiği Sao Paulo'da 74 maça çıkan Brenner, 27 gol kaydetmişti.



ABD basınında yer alan haberlerde, bonuslar dahil 15 milyon dolar karşılığında gerçekleşen transferle MLS'in bonservis rekorunun egale edildiği öne sürüldü.



Daha önce Atlanta United, 2018'de Arjantin'in Independiente takımından Arjantinli kanat oyuncusu Ezequiel Barco'yu 15 milyon dolar bonservisle kadrosuna katarak MLS rekoru kırmıştı.