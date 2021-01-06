Son dakika | Morgan De Sanctis trafik kazası geçirdi, durumu ağır

Roma Sportif Direktörü Morgan De Sanctis, salı gecesi geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alındı.



Il Messaggero'da yer alan haberde; Cristoforo Colombo Caddesi üzerinde seyahat eden 43 yaşındaki De Sanctis, trafik kazası sonrası acilen Villa Stuart Clinic'e götürüldü. Burada yapılan kontrollerin ardından Agostino Gemelli Hastanesi'ne sevk edilen De Sanctis'te iç kanama ve beyin travması kontrolleri yapıldı.



De Sanctis'in kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu ve ameliyatının ardından yoğun bakımda tutulduğu kaydedildi.

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

2008-2009 sezonunda Galatasaray forması giyen eski kalecimiz Morgan De Sanctis'in trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Sanctis’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Maç özeti | Galatasaray-Real Madrid