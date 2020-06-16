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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Muharrem Usta, Trabzonspor'dan eski dönük alacaklarından vazgeçti
16.06.2020 - 12:39 |

Son dakika | Muharrem Usta, Trabzonspor'dan eski dönük alacaklarından vazgeçti

Trabzonspor, eski başkan Muharrem Usta'nın geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL‘lik kısmını kulübe bağışladığını duyurdu.

Son dakika | Muharrem Usta, Trabzonspor'dan eski dönük alacaklarından vazgeçti
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Kulübümüz ile eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Usta arasında yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Sayın Muharrem Usta geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL‘lik kısmını kulübümüze bağışlamıştır.

Yönetim Kurulumuz, bu uzlaşma neticesinde Sayın Usta’ya yönelik açmış olduğu tüm davalardan feragat etmiştir. Eski Başkanımız Sayın Muharrem Usta’ya göstermiş olduğu özveri ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Son dakika | Muharrem Usta, Trabzonspordan eski dönük alacaklarından vazgeçti

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