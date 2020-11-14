Son dakika - Muhteşem geri dönüş! 8 gollü maçta Nijerya'da büyük yıkım...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya ile Sierre Leone'nin karşı karşıya geldiği maç tarihi bir geri dönüşe sahne oldu.

Nijerya'daki Samuel Ogbemudia Stadı'nda oynanan maçın 29. dakikasında 4-0'lık üstünlüğü yakalayan Nijerya, karşılaşmadan 4-4'lük eşitlikle ayrılarak büyük bir çöküş yaşadı.

Nijerya'ya 4 farkı getiren goller 4. ve 27. dakikalarda Iwobi, 21. dakikada Osimhen ve 29. dakikada Chukwueze'den gelirken, Sierra Leone'nin sayılarını 41. dakikada Quee, 72. ve 86. dakikalarda Kamara ile 80. dakikada Bundu attı.

Etebo 90 dakika forma giydi

Nijerya'da Galatasaray forması giyen Etebo ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika süre aldı. Öte yandan Napoli'nin 80 milyon euroluk transferi Osimhem, 78. dakikada ciddi bir sakatlık geçirerek kenara geldi.

Bu sonucun ardından 3. maçında ilk puan kaybını yaşayan Nijerya puanını 7 yaparken, Sierra Leone ise 2. beraberliğini alarak 2 puana yükseldi.

Grubun 4. hafta maçında 17 Kasım tarihinde Nijerya bu sefer deplasmanda Sierra Leona ile rövanş maçına çıkacak.