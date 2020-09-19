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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Murat Şahin'den 'taç' tepkisi
19.09.2020 - 22:20 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Murat Şahin'den 'taç' tepkisi

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, "Taç atışının bizim olduğunu düşündüğümüz bir pozisyonda hazırlıksız yakalanarak golü yedik" dedi.

Son dakika | Murat Şahin'den 'taç' tepkisi
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Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın yardımcı antrenör Murat Şahin, puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Geçen haftanın üstüne yine galip gelmek istiyorduk. Maçın ilk yarısında özellikle kontrol bizdeydi. İkinci yarıda belli bölümlerde istediklerimizi sahaya çok yansıtamadık. Taç atışının bizim olduğunu düşündüğümüz bir pozisyonda hazırlıksız yakalanarak golü yedik." diye konuştu.

Hazırlık dönemlerinin devam ettiğini söyleyen Şahin, "İkinci haftada 2 puan kaybettik. İlk 4 haftadan sonra milli takım arası ve bay geçtiğimiz bir fikstür var. Takımımıza katılacak ve katılan ancak antrenman yapan oyuncular var. Sakat oyuncularımız var. Bir bütün halinde 6. haftada sorunlarımızı halletmek, transferi bitirmek, oyun anlamındaki sıkıntılarımızı giderip, hazır hale gelmek için elimizden geleni yapacağız. İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Şahin, "Transferle ilgili hoca zaten lig başlarken basın toplantısında konuşmuştu. Eksik gördüğümüz mevkilere oyuncuları biz de bekliyoruz. Yönetimin çalışması var. Birilerinin gitmesi gerekebilir. Bununla ilgili transferin son gününe kadar çalışmalar devam edecek. 'Şu gidecek, bu kalacak' diyemeyiz şu an için. Bazı bölgelere ihtiyacımız olduğu açık ve kesin." diyerek sözlerini tamamladı.

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