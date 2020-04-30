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30.04.2020 - 19:40 | | DHA

Son dakika | Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı! Galatasaray'dan açıklama

Son dakika... Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sarı-kırmızılı kulüp açıklama yaptı.

Son dakika | Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı! Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 'halsizlik' nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 

Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan açıklama
Sarı-kırmızılı kulüp konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır. Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir. Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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