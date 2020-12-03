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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Mustafa Cengiz: Sağlığım yerinde yeniden adayım!
03.12.2020 - 07:00 |

Son dakika | Mustafa Cengiz: Sağlığım yerinde yeniden adayım!

Vahşi hayvanlardan örnek vererek muhalefetin kendisini en zayıf anında düşürmeye çalıştığına dikkat çeken Başkan Cengiz, mayıs ayında yine yarışın içinde olacağını ima etti. Takım sportif anlamda başarılı olursa, Mustafa Cengiz’in elinin daha da güçleneceği de dile getirildi.

Son dakika | Mustafa Cengiz: Sağlığım yerinde yeniden adayım!
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Nevzat Dindar

1905 Galatasaraylı Yönetici İş İnsanları ve Derneği’nin (GYSİAD) “Sarı-kırmızı kareler” etkinliğinde kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı camiaya örtülü olarak, “Adayım” mesajı verdi.

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında olağanüstü genel kurula izin verilmemesi nedeniyle aralık ayındaki seçimleri iptal eden sarı-kırmızılı yönetim, olağan genel kurulun yapılacağı mayıs ayına kadar görevde olacak. İşte bu nedenle Başkan Mustafa Cengiz, rakipler ve kendisi ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Vahşi hayvanlar avlanırken sürüyü izler. Sürüde kim aksıyor diye bakarlar. Ben de şimdi kendime güvendim, merdivenden dik çıktım. Giderek toparlıyorum. Umarım bizi avlamazlar.”

Devre arası transfer

Muhalefetin hastalığı sırasında en zayıf anını bekleyerek görevden el çektirmeye çalıştığını dile getiren Galatasaray Başkanı Cengiz’in, bu sözlerle “Sağlığım yerinde ve yeniden adayım” mesajı verdiği ileri sürüldü. Sarı-kırmızılı camia, futbol takımının iyi gitmesinin de Mustafa Cengiz’in kararında etkili olacağını düşünüyor. Bu nedenle devre arasının hareketli geçeceği ve en az 3-4 transfer yapılacağı belirtildi.

Üyelerin sportif başarıdan etkilendiği ve sportif yönden gidişatın iyi olmasının Başkan Cengiz’in şansı olacağı yorumları yapılırken, “Herkes sportif başarıya bakıyor. Takım yeniden havaya girdi. Şampiyon olunursa kartlar yeniden dağıtılır” görüşü ortaya atıldı.

Son dakika | Mustafa Cengiz: Sağlığım yerinde yeniden adayım

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