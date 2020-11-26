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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Mustafa Cengiz: Sponsorluk gelirlerimizde zorlanıyoruz
26.11.2020 - 15:56 |

Son dakika | Mustafa Cengiz: Sponsorluk gelirlerimizde zorlanıyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada "Sponsorluk gelirlerimizde Galatasaray olarak zorlanıyoruz. TL olarak iyiyiz ama euro bazında kötüyüz. 2020 yılında mali tablolarımız iyi sonuç vermeyecek" dedi.

Son dakika | Mustafa Cengiz: Sponsorluk gelirlerimizde zorlanıyoruz
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.

İşte Başkan Cengiz'in sözlerinden öne çıkanlar:

"Yayıncı kuruluşun gelirlerinin azalması biz kulüpleri çok kötü etkiledi. Sponsorluk gelirlerimizde Galatasaray olarak zorlanıyoruz. TL olarak iyiyiz ama euro bazında kötüyüz. 2020 yılında mali tablolarımız iyi sonuç vermeyecek. Bundan emin olalım. Bütün o çabalarımız, uğraşlarımız olumsuz etkilenecek."

Cumhurbaşkanımız sporu futbolu sever. Bizim için şans. Ben bunu dedim diye başka anlamlara çıkmasın. Yiğidi öldür ama hakkını da inkar etme. Her platformda söylerim. Gocunmam. 68 kuşağıyım. Yetmez ama evetçi değilim.

UEFA bize 'Futboldan kazandığını başka yerlere verme' diyor. Biz genç bir cumhuriyetiz. Genç kızlarımız spor yapacak diyoruz. Bu çocukları, bu kulüpler yetiştirecek. Üretmemiz şart, şart

7+2 [Bankalar Birliği] anlaşma ama bizi disipline ediyor. Sen yine Maradona, Ali, Veli'yi al olmaz. Bunu istemiyor. Yıllar itibariyle futbolcu giderlerini euro bazında düşüreceksin. Har vurup harman savuramazsın."

Son dakika | Mustafa Cengiz: Sponsorluk gelirlerimizde zorlanıyoruz

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