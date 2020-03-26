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26.03.2020 - 11:01 |

Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'ın koronavirüs testi negatif

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testleri negatif çıktı.

Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'ın koronavirüs testi negatif

Dünyayı etkisi altına alan konora virüs salgını Galatasaray'da da görülmüştü. İkinci Başkan ve teknik direktör Fatih Terim'in yaptırdıkları testlerin pozitif çıkmasının ardından Başkan Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'da koronavirüs testi yaptırdı.

Yapılan test sonuçlarına göre Mustafa Cengiz ile ailesi ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testlerinin negatif olarak sonuçlandığı öğrenildi.

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