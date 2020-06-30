Son dakika | Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantısı için geldiği Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlber Aydemir'in bulunduğu toplantıya diğer yönetim kurulu üyeleri de telekonferans yoluyla katıldı.

Geçirdiği tedavi sürecinde Galatasaray'ın meseleleri ile ilgilenmekten bir an olsun kopmadığını dile getiren Cengiz, "Sesim henüz davud gibi olamadı; ama son yaptığımız röportaja göre daha iyi. Bugün özellikle kulübe geldim. İleriki günlerde inşallah daha çok geleceğim. Çünkü tedavi bir süreç alıyor. Ben taraftarımın, camiamın, Türk halkının dualarıyla buradayım. Özellikle şunu belirtmek istedim; hiçbir an, hiçbir saat yönetimden kopmadım. Bütün rahatsızlığım süresince 2-3 ağır operasyon geçirdim, onda bile ayıldığım andan itibaren Galatasaray'la birlikteydim. Biz bir namus yükü aldık, çocukluk aşkımızın yükünü aldık. Emanet kadar dünyada değerli bir şey yoktur. Emanet insanın namusudur. Galatasaray da bizim namusumuzdur. Bu mücadeleyi her şartta yürütürüz" diye konuştu.





Galatasaray'ın tüm organlarıyla birlikte çalıştığını dile getiren Mustafa Cengiz, "Yönetim kurulu arkadaşlarımın tamamı her gün, her saat gerektikçe benimle irtibatta bulundular. Düzenli olarak hastanede, evde bazen iki toplantı yaptık. Galatasaray dev, yürüyen, dinamik bir mekanizma. Bu mekanizma duramaz. Her saniye, her gün onlarca konuyu istişare etmemiz gerek. Yönetim kurulumuz sağ olsun, var olsun. Tek tek hepsi geldi. Abdurrahim Bey, Yusuf Bey, Kaan Kançal, Dorukhan Acar, Oytun Özer, İlber Aydemir... Diğer yönetim kurulu arkadaşlarım alınmasın. Bu arkadaşlarımın adını önce saymamın sebebi, executive (yönetici) olarak her gün yanımıza geldiler, bir araya geldik. Yönetim kurulu arkadaşlarımla şu an telekonferans yapıyoruz. Onlarla birlikte, onların sorunlarını, yönetimin sorunları dinliyoruz. Denetleme kurulu, diğer kurullarımız dahil 43 kişinin tamamı çalışıyor. Tamamı gerektikçe geliyor, çalışmalarını anlatıyorlar, imza gerekirse atıyoruz. Süreç devam ediyor. Taraftarıma şunu iletmek istiyorum; Galatasaray asla durmaz, devamlı yürür. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır, iddia vardır. Biz bu süreci de kolaylıkla atlatacağımızı inanıyoruz. Taraftarımız umudunu yitirmesin. Mücadele bitmez, mücadele varlıktır. İyi ki varlar. Onların dualarıyla devam ediyoruz. Bu, sonsuza dek sürecek" ifadelerini kullandı.

Haksızlıklara karşı suskun kalmadıklarını ve gereken reaksiyonu anında gösterdiklerini belirten Başkan Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Rahatsızlığım süresince beni rahatsız eden bir konuyu açmak istiyorum. Ben rahatsız olduğum için bana pek takılmıyorlar; ama ikinci başkanıma ve yardımcılarıma çok haksız saldırılar görüyorum. Bizim kenetlenmemiz, birlik olmamız gereken, el birliği ile mücadele etmemiz gereken noktada, yok hakeme bir şey demedin, Ali'ye Veli'ye bir şey demedin diye laflar ediliyor. Biz gerekeni yapıyoruz. İlla ki demeçle veya deklarasyonla değil. Camiamız rahat olsun. Gereken anında yapılıyor. Reaksiyon anında veriliyor. Bizim bunu sürekli sergilememiz yapılan çalışmamızın marjinal değerini düşürür. Bunu taraftarımız lütfen unutmasın. Algı operasyonlarına, belli muhaliflerin yıpratma çabalarına haksız iştirak yapılması olabilir. Muhalefet ya da bize muhalif olanlar haklı bir eleştiri yaptığında da biz onu düzeltmeye çalışırız. Elimizden geleni yaparız. Yönetim olarak biz buraya iyi niyetle geldik. Ne geleceğe yönelik ne de geçmişten kaynaklanan hiçbir ajandamız yok."