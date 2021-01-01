Son dakika | Mustafa Cengiz'den flaş açıklama! Omar Elabdellaoui...

İşte Başkan Mustafa Cengiz'in sözleri: "Morali iyi şahsen görüştüm. Çocukları koruma amaçlı olmuş. Beni şaşırtan peynir ekmek gibi bu maddelerin satılması. Ben sağlık diliyorum. Bize destek veren bütün aklı başında insanlara ve bütün kulüplere teşekkür ediyorum. En başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum.

"Umut hiçbir zaman kesilmemeli"

Bir Latin atasözü vardır; hasta yataktayken her şey ikinci plandadır. Umut hiçbir zaman kesilmemeli. İyiye doğru gidiş var. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor. "