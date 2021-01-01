Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Mustafa Cengiz'den flaş açıklama! Omar Elabdellaoui...
01.01.2021 - 15:46 |

Son dakika | Mustafa Cengiz'den flaş açıklama! Omar Elabdellaoui...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu ile ilgili hastane önünden açıklamada bulundu.

Son dakika | Mustafa Cengiz'den flaş açıklama! Omar Elabdellaoui...
ABONE OL

İşte Başkan Mustafa Cengiz'in sözleri: "Morali iyi şahsen görüştüm. Çocukları koruma amaçlı olmuş. Beni şaşırtan peynir ekmek gibi bu maddelerin satılması. Ben sağlık diliyorum. Bize destek veren bütün aklı başında insanlara ve bütün kulüplere teşekkür ediyorum. En başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum.

"Umut hiçbir zaman kesilmemeli"

Bir Latin atasözü vardır; hasta yataktayken her şey ikinci plandadır. Umut hiçbir zaman kesilmemeli. İyiye doğru gidiş var. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor. " 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Omar Elabdellaoui'de son dakika! Doktorundan ilk açıklama...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haber: Galatasaray'da iki ayrılık birden! Sözleşmesi feshediliyor...

Son dakika | Mustafa Cengizden flaş açıklama Omar Elabdellaoui...

 

 

 

Omar Elabdellaoui'nin doktorundan açıklama!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Başkan Cengiz'den flaş açıklama! Omar...
    Başkan Cengiz'den flaş açıklama! Omar...
  2. Babel'den Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
    Babel'den Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
  3. 100 milyon eurolık transfer! Guardiola...
    100 milyon eurolık transfer! Guardiola...
  4. Gazeteciden Fenerbahçe'ye yeni marş!
    Gazeteciden Fenerbahçe'ye yeni marş!
  5. Bobo imzayı attı! İşte yeni takımı...
    Bobo imzayı attı! İşte yeni takımı...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Beşiktaş'ta Josef'ten iyi haber! Takımla çalışmalara başladı

Son dakika | Beşiktaş'ta Josef'ten iyi haber! Takımla çalışmalara başladı

Yeni Malatyaspor'da 2 önemli eksik

Yeni Malatyaspor'da 2 önemli eksik

Selim Ilgaz: Hatayspor’da gerçek aile gibi olduk

Selim Ilgaz: Hatayspor’da gerçek aile gibi olduk

Transferde gözler serbest yıldızlarda!

Transferde gözler serbest yıldızlarda!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet