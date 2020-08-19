Son dakika - Mustafa Cengiz'den Ali Koç açıklaması

Cengiz'in açıklamaları şöyle;

"Lansman yapıyoruz. Adam 60 milyon para vermiş. Ali Veli ne olacak, transfer ne olacak? Cevap veriyorsun, diyorlar bu başkan güvenlik kamerası görse konuşuyor. Cevap vermiyorsun, bak bak bak cevabı yok diyorlar. Herkes kendi destanını yazar.

Gelen Lemina sorusuna Cengiz, 'Biz, bizi isteyenlerle birlikte oluruz. Parasal tuzaklara düşmek istemiyoruz. Bütün futbolcular, bütün sporcular değerli.' dedi.

'Ben neden limitlerden rahatsız olayım? Bir kural var. Ben buna uyarım, uymazsam anarşi ve kaos olur.'

Cengiz'den Ali Koç açıklaması

'Benim şahsen Fenerbahçe ile neden bir işim olsun. Ali Bey’e de büyük sempatim var. Hastane yapmışlar, biz de orda bedava tedavi görmüşüz. İsterdim ki çıkıp buna dair bir şeyler söylensin. Biz gerekirse kafamıza kurşun sıkıp gitmesini biliriz.'

Vergi iddialarına cevap

'Cumhurbaşkanı ile vergi konusunda konuşmadım. Vergiyi ertelemek istiyorum. İki senede, 500 milyon TL vergi ödedim. 300 milyon ödedim, 200 milyon borcum var. Ben açıklıyorum, başkaları da açıklasın istiyorum. Efendim yok gitti Cumhurbaşkanı’na biat etti. Yiğidi öldürün ama hakkını verin. Bunlar yakışmıyor. Neden biz bir taşı alıp bir yerden bir yere götürene zamanında teşekkür etmiyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Görüşmemizin de özeti budur.’

'Biz tehdit ediyorlar!'

'Bizi arayıp tehdit ediyorlar dediniz kim tehdit ediyor’ sorusuna Mustafa Cengiz: ‘Fiziksel bir tehditten bahsetmiyorum. Sosyal medyasından kulislere kadar bizi her yerden, bu sizin de başınıza gelecek, gelir diye tehdit ediyorlar.’'

Maç özeti | Galatasaray-Real Madrid