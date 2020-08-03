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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Son dakika transfer haberleri | Mustafa Kapı, Lille ile anlaştı!
03.08.2020 - 19:18 |

Son dakika transfer haberleri | Mustafa Kapı, Lille ile anlaştı!

Mustafa Kapı, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray bu transferden 300 bin euro kazanacak. Öte yandan Kapı, Lille'de forma giyen beşinci Türk olacak.

Son dakika transfer haberleri | Mustafa Kapı, Lille ile anlaştı!
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Galatasaray'ın Şubat ayında kadro dışı bıraktığı 17 yaşındaki genç yıldızı Mustafa Kapı, Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaştı.

Trt Spor'un haberine göre; Mustafa Kapı, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik ve Ferhat Çoğalan'dan sonra takımın beşinci Türk futbolcusu oldu.

Galatasaray, Mustafa Kapı için 300 bin euro yetiştirme bedeli alacak.

Kapı, 2018/19 sezonunda Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın 90+4'üncü dakikasında Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girerek 16 yıl 4 ay 15 günle Süper Lig tarihinde sarı kırmızılı formayı giyen en genç futbolcu olarak kayıtlara geçmişti.

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