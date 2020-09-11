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11.09.2020 - 11:15 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Son dakika | Mustafa Kapı'dan Galatasaray'a veda! Lille'e gidiyor...

Lille'e imza atması beklenen Galatasaray'ın genç oyuncusu Mustafa Kapı, veda mesajı yayınladı.

Son dakika | Mustafa Kapı'dan Galatasaray'a veda! Lille'e gidiyor...
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Galatasaray'ın yetiştirdiği genç yetenek Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulübe veda mesajı yayınladı. Fransız ekibi Lille'in istediği genç oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı ve emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray'da ve Milli Takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

Lille yine yetenek avında

Bu arada Fransız kulübü Lille, Türk futbolcuları takibini sürdürüyor. Kadrosunda 3 Türk oyuncu bulunduran, son olarak da genç milli Mustafa Kapı'yı renklerine bağlayacak Lille'in sportif direktörü Luis Campos, gözünü yeniden Türkiye'ye çevirdi. Campos yeni sezonda ülkemizden 4 ismi izleyecek ve oyuncuların göstereceği performansa göre transferler gerçekleştirilecek.

LUIS CAMPOS'UN TÜRKİYE'DEKİ YENİ GÖZDELERİ

Campos bu sezon, Altınordu'nun 2004 doğumlu sağ beki Berke Kılıç, Aytemiz Alanyaspor'un 2002'li forveti Mustafa Yıldırım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2003 doğumlu sağ beki Eyüp Oskan ve Fenerbahçe'nin 2002li forveti Arda Okan Kurtulan'ı takip edecek.

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MUSTAFA KAPI YARIN FRANSA'YA GİDİYOR

Bu arada, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve Lille Kulübü ile anlaşan Mustafa Kapı da imza için yarın Fransa'ya gidecek. 2002 doğumlu orta saha, resmi işlemlerin ardından yeni takımına katılacak.

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Son dakika | Mustafa Kapıdan Galatasaraya veda Lillee gidiyor...

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