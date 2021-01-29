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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Mustafa Muhammed tamam! Galatasaray'dan İrfan Can için son teklif
29.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Mustafa Muhammed tamam! Galatasaray'dan İrfan Can için son teklif

Galatasaray pürüzleri giderdi, bir aydır peşinden koştuğu Mısırlı golcünün transferini bitirdi. Diğer taraftan Galatasaray İrfan Can Kahveci için de bugün son teklifini sunacak.

Son dakika - Mustafa Muhammed tamam! Galatasaray'dan İrfan Can için son teklif
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Sarı-kırmızılı yöneticilerin ikna çabası sonuç verdi, Mustafa Muhammed Saint Etienne’e gitme ısrarından vazgeçti. 1.5 yıllığına kiralanan Mısırlı golcünün kulübü Zamalek’e 2 milyon dolar ödenecek. Galatasaray satın alma opsiyonunu kullanırsa dört milyon dolar verecek.

Galatasaray, Mustafa Muhammed transferinde mutlu sona ulaştı. Bir aydır Mısırlı golcü için yoğun temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar dün son pürüzleri de giderdi. Zamalek ile daha önce anlaşan ancak oyuncuyu ikna edemeyen Galatasaray, ayrıca menajer sorununu da çözmeye çalışıyordu. Sarı-kırmızılılar dün bütün problemleri ortadan kaldırdı. Zamalek ile 1.5 sene kiralama karşılığında 2 milyon dolara anlaşan Cim-Bom ayrıca satın alma opsiyonu içinse Mısır ekibine 4 milyon dolar ödeyecek.
Zamalek daha önce paranın tamamını isterken yapılan pazarlıklar sonrası geri adım atarak 1 milyon dolarlık ön ödemeyi kabul etti, ardından transferi açıkladı. 23 yaşındaki Mısırlı golcü ise Saint Etienne’e gitme ısrarından vazgeçti. Sonuçta da sarı-kırmızılı yönetim Fatih Terim’in açıkladığı listedeki bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Dün sabah saatlerinde Diagne’yi West Bromwich Albion’a kiralayan sarı-kırmızılılar golcü problemini Mustafa Muhammed ile çözdü.

İrfan’a yeni teklif
Diğer taraftan İrfan Can Kahveci için de sarı-kırmızılılar son bir atak yapacak. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak bugün son tekliflerini sunacaklar. Fenerbahçe ve Marsilya’nın da devrede olmasına karşın sarı-kırmızılıların transfer beklentilerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika - Mustafa Muhammed tamam Galatasaraydan İrfan Can için son teklif

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