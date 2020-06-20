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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Mykola Morozyuk'tan Fenerbahçe açıklaması: Her şey mümkün
20.06.2020 - 15:25 | | Fanatik

Son dakika | Mykola Morozyuk'tan Fenerbahçe açıklaması: Her şey mümkün

Fenerbahçe'nin yeni sezon transfer hedefleri arasında olduğu belirtilen Çaykur Rizespor'un sağ beki Mykola Morozyuk, yaptığı açıklamada transfer adına açık kapı bıraktı.

Son dakika | Mykola Morozyuk'tan Fenerbahçe açıklaması: Her şey mümkün
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Isla'nın ayrılığı sonrası sağ beke bir takviye yapılması planlanırken gündeme gelen son isim Çaykur Rizespor'dan Mykola Moroziuk olmuştu. Ukraynalı oyuncu, dış basına transfer iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukinform'a göre Fenerbahçe hakkında konuşan Moroziuk açıklamasında, "Şimdilik bunun sadece bir söylenti olduğunu söyleyebilirim. Her şey mümkün ama şimdilik bir yorum yapamıyorum. Evet, belirli hedeflerim var. Şimdi bir şey hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı oyuncunun bu açıklamaları, transfere yönelik açık kapı bıraktığı şekilde yorumlandı.

2019 Ocak'ta ilk kiralık olarak Dinamo Kiev'den Rizespor kadrosuna katılan Morozyuk, 2019 yaz transfer döneminde de bedelsiz olarak Karadeniz ekibiyle sözleşme imzalamıştı. Bu sezon toplam 23 maçta Rizespor forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, 2021'in yaz aylarında sona erecek.

Son dakika | Mykola Morozyuktan Fenerbahçe açıklaması: Her şey mümkün

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