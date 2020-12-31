Son dakika | Nainggolan resmen Cagliari'de

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, geçtiğimiz sezon takımda oldukça başarılı performans gösteren Radja Nainggolan'ı bir kez daha kiraladı. Inter'de sezonun ilk yarısında istediği şansı bulamayan Nainggolan, kiralık olarak Cagliari'ye imza attı.

2018'de Roma'dan 38 milyon Euro bonservis karşılığında Inter'e transfer olan Nainggolan, 2019-20 sezonunu Cagliari'de kiralık olarak geçirmişti.

Yıldız oyuncunun adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile de anılıyordu.