Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Nainggolan resmen Cagliari'de
31.12.2020 - 13:41 |

Son dakika | Nainggolan resmen Cagliari'de

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, geçtiğimiz sezon da takımın formasını giyen Belçikalı orta saha Radja Nainggolan'ı bir kez daha kiralık olarak kadrosuna kattı.

ABONE OL

 

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, geçtiğimiz sezon takımda oldukça başarılı performans gösteren Radja Nainggolan'ı bir kez daha kiraladı. Inter'de sezonun ilk yarısında istediği şansı bulamayan Nainggolan, kiralık olarak Cagliari'ye imza attı.

2018'de Roma'dan 38 milyon Euro bonservis karşılığında Inter'e transfer olan Nainggolan, 2019-20 sezonunu Cagliari'de kiralık olarak geçirmişti.

Yıldız oyuncunun adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile de anılıyordu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Murat Aşık her şeyi anlattı! Erol Bulut, Ali Koç, Aziz Yıldırım...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ezeli rakipten Sörloth bombası!

 

Son dakika | Nainggolan resmen Cagliaride

    İdmanda dikkat çekti | Erol Bulut da takımla çalıştı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Onyekuru'dan sürpriz fotoğraf
      Onyekuru'dan sürpriz fotoğraf
    2. Ozan Tufan'a günde 2 test
      Ozan Tufan'a günde 2 test
    3. Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl mesajı
      Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl mesajı
    4. Transfer resmen açıklandı! Galatasaray...
      Transfer resmen açıklandı! Galatasaray...
    5. Survivor’da Antalya’yı temsil edecek
      Survivor’da Antalya’yı temsil edecek



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başkan Ahmet Nur Çebi'den birlik mesajı

    Başkan Ahmet Nur Çebi'den birlik mesajı

    2020, A Milli Futbol Takımı için iyi geçmedi

    2020, A Milli Futbol Takımı için iyi geçmedi

    Göztepe taraftarı, seyircisiz maçlar için bilet satılmasını istiyor

    Göztepe taraftarı, seyircisiz maçlar için bilet satılmasını istiyor

    2020 Medipol Başakşehir için tarihi bir yıl oldu

    2020 Medipol Başakşehir için tarihi bir yıl oldu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet