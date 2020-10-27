Son dakika | Nanterre - Bursaspor maçı ertelendi

7DAYS EuroCup'ın 5. haftasında temsilcilerimizden Frutti Extra Bursaspor'un Fransa deplasmanında oynayacağı Nanterre mücadelesi rakip takımda corona virüs nedeniyle sahaya çıkabilecek durumda 8 oyuncunun olmaması nedeniyle ertelendi. Karşılaşmanın bugün (27 Ekim Salı) oynanması bekleniyordu.

EuroCup'ın 5. haftasında yine benzer nedenden kaynaklı Cedevita Olimpija Ljubljana - Promitheas Patras ve Herbalife Gran Canaria - Dolomiti Energia Trento maçları da ertelendi.

Bursaspor'un daha önce de Cedevita Olimpija Ljubljana maçı için erteleme kararı çıkmıştı.