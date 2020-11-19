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19.11.2020 - 23:13 | | AA

Son dakika - NBA'da Klay Thompson şoku! Sezonu kapattı...

Golden State Warriors ve NBA'in önemli yıldızlarından Klay Thompson antrenmanda sakatlandı. 2019 NBA Finalleri'nde çapraz bağ sakatlığıyla 2019-2020 sezonunu kaçıran oyuncu, yeni sezonda da olmayacak.

Son dakika - NBA'da Klay Thompson şoku! Sezonu kapattı...
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın skorer oyuncusu Klay Thompson, sakatlığı nedeniyle gelecek sezon parkelerden uzak kalacak. 

Warriors'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, antrenman sırasında sağ ayağından sakatlanan Thompson'ın aşil tendonunun koptuğu belirtildi. 

Thompson'ın 22 Aralık'ta başlayacak 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.

Takımıyla 3 NBA şampiyonluğu yaşayan Thompson, geçen sezon da diz sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

Son dakika - NBAda Klay Thompson şoku Sezonu kapattı...

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