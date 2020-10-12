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HaberlerNba Haberleri Son dakika... NBA'de Los Angeles Lakers şampiyon oldu
12.10.2020 - 05:02 |

Son dakika... NBA'de Los Angeles Lakers şampiyon oldu

Gelen son dakika haberine göre; NBA final serisi sona erdi ve 2019-2020 sezonunun şampiyonu belli oldu. Final serisinin 6. maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 yenerek durumu 4-2'ye getirdi ve NBA şampiyonu oldu.

Son dakika... NBA'de Los Angeles Lakers şampiyon oldu
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NBA'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Los Angeles Lakers oldu.

Son dakika... NBAde Los Angeles Lakers şampiyon oldu

CELTICS'İ YAKALADI

Son şampiyonluğunu 2010'da kazanan Los Angeles Lakers, bu şampiyonlukla toplam 17. kez NBA'de zafere ulaştı. Lakers kazandığı 17'nci şampiyonlukla, Boston Celtics'in elinde tuttuğu "NBA'in en başarılı takımı" unvanına ortak oldu.

Son dakika... NBAde Los Angeles Lakers şampiyon oldu

Finaller MVP'si Los Angeles Lakers'ın süper starı LeBron James oldu. LeBron James, 3 farklı takım ile NBA Finaller MVP’si ödülünü kazanan ilk ve tek oyuncu oldu.

Son dakika... NBAde Los Angeles Lakers şampiyon oldu

3 FARKLI TAKIMLA ŞAMPİYON OLDU

Kariyerinde 3 şampiyonluğu (2012, 2013, 2016) bulunan, 4 kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve 3 kez final serisinin (2012, 2013, 2016) en değerli oyuncusu seçilen Lebron James, Cleveland Cavaliers ve Heat formasıyla kazandığı yüzüğe, Lakers formasıyla da ulaşmayı başardı.

Son dakika... NBAde Los Angeles Lakers şampiyon oldu

Son dakika... NBAde Los Angeles Lakers şampiyon oldu

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